Трьом лікарям Націнституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки

Повідомлено про підозру трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України через смерть пацієнтки.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Укрінформ.

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України. Лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та у подальшому смерті жінки.

“Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників –лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки”, - зазначають в ОГП.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Викрито лікарів прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції України.