Шмигаль зустрівся з президентом НАНУ - говорили про фінансування і реформи

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із президентом Національної академії наук Анатолієм Загороднім, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Розвиток науки, безумовно, залишається ключовим напрямком роботи уряду, адже від успіху цієї галузі залежить прогресивний розвиток усіх інших сфер. Україні потрібні проривні ідеї та рушії для соціально-економічного зростання, і для цього важливо реалізувати наш науковий потенціал», — сказав Шмигаль.

Співрозмовники обговорили фінансове забезпечення роботи НАНУ в наступному році в частині реалізації програм та капітальних видатків.

Вони також приділили увагу питанню фінансування фундаментальних і прикладних досліджень у галузі молекулярної біології та медицини для потреб охорони здоров’я. Зокрема, реалізації заходів щодо протидії поширенню COVID-19, створення нових лікарських засобів та підходів для лікування онкологічних, серцево-судинних та інших захворювань, а також розроблення нових методів діагностики.

Загородній також поінформував главу уряду про реформування діяльності НАН України та залучення її до вирішення актуальних науково-технічних проблем галузей економіки й соціальної сфери.

Президент НАН України зазначив, що серед першочергових заходів Академії — опрацювання питань щодо зміни структури установи в частині розширення підтримки молодих науковців.

«Необхідно докласти зусиль та розробити відповідні заходи для широкого залучення молоді до наукових процесів. Потрібно створити сприятливі умови для їхньої роботи та забезпечити гідну зарплату, щоб виграти за них регіональну конкуренцію», — зауважив у цьому зв'язку Шмигаль.

За словами Загороднього, вже створено Координаційну раду з питань реформування установи, якій доручено забезпечити координацію та контроль за реалізацією відповідних заходів. Він також повідомив Прем’єр-міністру, що відповідно до Указу Президента України організовано розроблення проєкту Концепції національної програми розвитку гуманітарної сфери.

Як повідомлялося, 7 жовтня академіка Анатолія Загороднього обрано президентом Національної академії наук України.

Фото: КМУ