МОЗ назвало області з найвищим COVID-показником

Станом на 12 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (643,8 випадку на 100 тис. осіб), Житомирській (587,5) та Хмельницькій (534,5) областях.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (120), Дніпропетровській (153,9) та Луганській (199,3) областях.

У Києві цей показник становить 389,1, а середній по Україні - 342,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні складає 54,7% станом на 11 листопада.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області -71,8% (станом на 8 листопада - 92,5%), Закарпатській - 70,5%, Київській - 68,5%, Чернівецькій - 68%.

У Києві цей показник складає 56,9% станом на 11 листопада.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.