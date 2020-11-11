Злочини проти журналістів: законопроєкт про посилення покарання пройшов комітет Ради

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за правопорушення проти журналістів.

Йдеться про законопроєкт №4224 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності». Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник Комітету Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

«Хочу зазначити, що текст законопроєкту був сформований на основі пропозицій правозахисного середовища. Основні нововведення стосуються відповідальності за злочини проти журналістів, збільшення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за незаконну відмову в наданні публічної інформації на запит журналіста. Впевнена, що журналістська спільнота привітає таку ініціативу», – зазначила Кравчук.

Проєкт передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Закону «Про інформацію» в частині щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності журналістів.

Документом, зокрема, передбачено, що неоприлюднення інформації тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ). Чинна редакція КУпАП передбачає накладання штрафу на посадових осіб від 25 до 50 НМДГ.

Так само пропонується карати за порушення Закону "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації.

Окрім того, у Кримінальному кодексі України законопроєкт пропонує передбачити посилення покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (стаття 171 ККУ).

Так, за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності пропонується карати штрафом до 3500 НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до одного року.

Чинна редакція Кримінального кодексу передбачає покарання за такі діяння штрафом до 50 НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також законопроєкт передбачає, що вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю каратиметься штрафом до 4 тисяч НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Читайте також: НСЖУ від початку року нарахувала 56 випадків фізичної агресії до журналістів

Нині такі діяння караються штрафом до 200 НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Окрім того, законопроєкт пропонує передбачити у Кримінальному кодексі покарання за такі дії, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища. За це рекомендують карати штрафом до 4500 НМДГ або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Законопроєкт також надає визначення понять "журналіст" та "журналістська діяльність" і приводить їх у відповідність з європейськими стандартами у цій сфері.

Як зазначають автори у пояснювальній записці, необхідність ухвалення проєкту акта обумовлюється Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», схвалених постановою Верховної Ради від 14 січня 2020 року № 456-IХ.

Як повідомляв Укрінформ, з початку року Інститут масової інформації зафіксував 137 порушень свободи слова, 75 випадків перешкоджання діяльності журналістів, 14 випадків побиття та 13 випадків погроз.

У 2019 році правоохоронці розслідували та передали до суду 14 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів.