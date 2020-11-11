Уряд знайшов гроші на виплати держслужбовцям МОЗ

Кабінет Міністрів перерозподілив кошти на стимулюючі виплати держслужбовцям Міністерства охорони здоров’я.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні 11 листопада.

“Проєктом розпорядження пропонується зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення” на суму 3 789,4 тис. грн (з них оплата праці - 3 106,1 тис. грн), які не використовуються НСЗУ, та збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я” на 3 789,4 тис. грн (з них оплата праці - 3 106,1 тис. грн.) з метою забезпечення достатнього рівня оплати праці державних службовців”, - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Як зазначається, середній рівень зарплати на одного штатного працівника апарату МОЗ у 2020 році зменшився на 3,5 тис. грн у порівнянні з 2019 роком та становить 17,5 тис. грн, “що із врахуванням вимог постанови КМУ від 18.01.2017 №15 “Питання оплати праці працівників державних органів” дозволило тільки підвищити посадові оклади з 1 січня 2020 року та унеможливлює застосування стимулюючих виплат державним службовцям”.

Як наголошується у пояснювальній записці, позбавлення працівників МОЗ можливості належного матеріального заохочення, перш за все в частині застосування стимулюючих виплат держслужбовцям, створює в колективі соціальну напругу та призводить до щомісячного відтоку професійних кадрів. Так, у 2020 році у зв’язку зі звільненням працівників, в тому числі в порядку скорочення, постала необхідність у виплаті компенсацій за невикористану відпустку та виплату вихідної допомоги у розмірі 3 106,1 тис. грн. Зокрема, зазначається, що середній розмір компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги склав 41,4 тис. грн, що спричинило навантаження на фонд оплати праці.

Таким чином, збільшення видатків на оплату праці держслужбовців МОЗ дасть змогу спрямовувати кошти на покриття незапланових витрат на компенсаційні виплати за невикористану відпустку та вихідну допомогу при звільненні.