Уряд спрощує процедуру призначення пенсій

Уряд спрощує процедуру призначення пенсій

Укрінформ
Кабінет Міністрів підтримав запровадження політики «єдиного звернення» для призначення пенсій, що скоротить бюрократичні процедури.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Пенсіонери менше стикатимуться з бюрократією та обтяжливими процедурами. Уряд підтримав рішення про запровадження політики «єдиного звернення» у питанні призначення пенсій. Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім у банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що в Україні запрацює політика одного звернення, коли людині необхідно буде просто звернутися в Пенсійний фонд, а далі за зверненням самого Фонду чи органів соціального захисту буде відкрито відповідний рахунок у банку.

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Шмигаль наголосив, що це ще один крок для спрощення роботи соціальної сфери.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні з вересня понад 1,6 мільйона пенсіонерів отримали підвищення пенсій.

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