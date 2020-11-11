Уряд спрощує процедуру призначення пенсій

Кабінет Міністрів підтримав запровадження політики «єдиного звернення» для призначення пенсій, що скоротить бюрократичні процедури.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Пенсіонери менше стикатимуться з бюрократією та обтяжливими процедурами. Уряд підтримав рішення про запровадження політики «єдиного звернення» у питанні призначення пенсій. Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім у банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що в Україні запрацює політика одного звернення, коли людині необхідно буде просто звернутися в Пенсійний фонд, а далі за зверненням самого Фонду чи органів соціального захисту буде відкрито відповідний рахунок у банку.

Шмигаль наголосив, що це ще один крок для спрощення роботи соціальної сфери.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні з вересня понад 1,6 мільйона пенсіонерів отримали підвищення пенсій.