«Ковідний» кашель, які носити маски та коли в домі хворий – поради пульмонолога

Кашель при COVID-19 – сухий, і його можна глушити. Бар’єрна функція ношених масок – ослаблена, тож їх треба міняти. Якщо в родині є хворий на коронавірус, його треба ізолювати або, принаймні, виділити йому окремий посуд.

Про це розповіла в інтерв’ю Укрінформу лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням «Київської міської клінічної лікарні №17» Світлана Гук.

«Багато пацієнтів по телефону скаржаться, що кашель не дає жити, але саме в лікарні мало таких бачу. Єдине, що напевне – він сухий. Досить часто має докучливий характер і не має мокротинного компоненту. Може, на слух безпомилково я й не розрізню, але він не трахеїтний, не бронхітний, не легеневий, не булькаючий – і це лікар чує. Це такий кашель подразнення – за рахунок набряку або ураження безпосередньо якихось кашльових рецепторів… Кашель при ковіді звучить як непродуктивний, сухий, ніби горловий. І його можна глушити. Зазвичай при кашлях – ні, щоб не затримувалось мокротиння, а в цьому випадку якраз можна, бо він такий пустий, неефективний. Безглуздий», - розповіла Гук.

Щодо масок лікарка зазначила, що важливо мати свіжу маску і вчасно її змінювати.

«Зайшли в магазин, де людей мало, – можна й звичайну тканинну або хірургічну, але свіжу. Це важливо – на ношеній вже живе ваша мікрофлора, пори у неї вже розширені й бар’єрна функція ослаблена. Якщо місце дуже скупчене, потрібна маска підвищеного рівня захисту. Основне знання – сам по собі вірус через маску не пройде, він – на якомусь носії, на пиловій частинці чи рідинній. Коронавірус дрібний і міг би проникнути через пори маски, але сам він не літає, а разом з носієм вже складає значно крупнішу структуру, яку затримають волокна звичайної маски. Головне, вчасно її замінювати на свіжу», - сказала лікарка.

Водночас Гук додала, що дуже допомагають протяги, кімнати треба провітрювати, навіть за рахунок зниження температури в приміщенні. Це менше зашкодить, аніж зачинені вікна з насиченим вірусами повітрям.

Медик також стверджує, що слід носити маски, якщо в родині хтось хворий.

«В ідеалі – таки ходити. Й ізолювати хворого десь на дачі чи окремій квартирі. Але будьмо реалістами, не в тих умовах велика частина українців живуть, щоб ці умови виконати. Тому бажано хоча б виділити хворому окремий посуд, ретельно його мити й обробляти руки після миття. Нехай хворий кашляє тільки у своїй кімнаті (чи виходить на провітрюваний балкон, наприклад), приміщення часто провітрюйте, не обіймайтесь. Якщо хворий потребує догляду, з цим складніше. Від соціальних можливостей родини багато що залежить», - зауважила Гук.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 842 нових випадків COVID-19.