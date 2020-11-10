Прикордонники виявили у вантажному літаку прилади до гвинтокрила Мі-8

Під час заходів перевірки вантажного рейсу «Кабул-Тбілісі-Гостомель» було знайдено ящики з двома блоками авіапілота, попередньо до гвинтокрила Мі-8 (МТ, МТВ) та комбінований агрегат управління КАБ-30В.

Знайдені прилади, скоріш за все, є товарами подвійного призначення, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що заходи з перевірки та вилучення товарів були проведені співробітниками ДПСУ оперативних підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з представниками «Укрспецекспорт», співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, авіакомпанії «Авіалінії Антонова» та працівниками митниці в пункті пропуску «Гостомель».

Наразі знайдені авіаприлади вилучено, співробітниками СБУ приймається рішення щодо внесення відомостей в ЄРДР за ст.333 ККУ «Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю».