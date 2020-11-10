Олена Зеленська розповіла, як обирає з чоловіком подарунки іноземним лідерам

Культурна дипломатія є впливовим важелем у формуванні іміджу України, тож потрібна глобальна довгострокова концепція розвитку цього напрямку.

Про це дружина Президента Олена Зеленська розповіла на Міжнародному форумі культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перша леді також розповіла, що для протокольних подарунків лідерам іноземних держав під час офіційних візитів разом із чоловіком зазвичай обирають роботи сучасних українських митців.

"Ще один інструмент, який мені доступний у моїй діяльності, можливо, це дещо побутовий інструмент, але він важливий, - це подарунки, які за протоколом вручаються лідерам іноземних держав під час офіційних візитів. Ця тема також важлива, тому що через ці візити здійснюється дипломатична діяльність, через ці подарунки здійснюється налагодження стосунків між лідерами, стосунків між людьми. Ми завжди з Володимиром намагаємося обрати якомога цікавіші роботи сучасних українських митців - це текстиль, це кераміка тощо", - зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента вважає за необхідне цей перелік розширювати, та розраховує, що митці, дипломати й усі, хто долучені до теми культурної дипломатії, зможуть надати свою експертну допомогу, щоб "ефектніше й ефективніше представляли нашу країну за кордоном".

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Як повідомляв Укрінформ, перша леді Олена Зеленська відвідала виставку робіт аргентинських фотохудожниць «Аргентина очима жінок-мисткинь».