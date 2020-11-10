Попередній склад НАЗК не задекларував активи на 900 мільйонів - Новіков

Попередній склад Національного агентства з питань запобігання корупції приховав незадекларованих активів на 900 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Лише з травня НАЗК виявило незадекларованих активів на пів мільярда гривень, ще 900 мільйонів гривень були приховані попереднім складом НАЗК", - розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, за 9 місяців роботи після зміни керівництва в агентстві було виявлено незадекларованих активів на 1,4 мільярда гривень. При цьому, фінансування НАЗК з держбюджету склало 400 мільйонів гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський закон, який змінив форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Замість колегіальної форми управління, у складі п'яти членів НАЗК, керувати Агентством став голова, якого призначає і звільняє Кабінет Міністрів.