У МВС запевняють, що потурань власникам «євроблях» більше не буде

У МВС запевняють, що потурань власникам «євроблях» більше не буде

Укрінформ
В останні рік-два держава йшла назустріч власникам автомобілів на єврономерах і виконувала їхні вимоги, однак більше потурань не буде.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко у програмі "5 вопросов на злобу дня" на телеканалі ДОМ, передає Укрінформ.

На його думку, наскільки було можливо – ситуацію вже врегулювали.

"Давайте говорити відкрито і чесно: ці транспортні засоби були завезені, коли у нас волонтери почали поставляти машини з європейською реєстрацією для наших захисників на передову. І скористалися цією нормативною прогалиною багато тих, хто не захотів виконувати закон і розмитнювати свої транспортні засоби", - зазначив Мартиненко.

За його словами, таких порушників закону стало багато, вони сформувалися в політичні або соціальні групи. Уряд і парламент забезпечили їм і пільговий період перереєстрації, і відстрочили штрафи, підкреслив представник МВС. "Та якщо абсолютно всі їхні вимоги виконати, то завтра-післязавтра з'являться нові", - додав він.

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"У нас у країні є закон – цей закон потрібно виконувати. У нас є Митний кодекс, за яким на розмитнення транспортного засобу дається 10 днів. Ці люди вже пішли на порушення законодавства. Зараз у нас діє заборона виїжджати на цих транспортних засобах на дорогу, і поки що поліція дивиться на них лояльно. Я прихильник того, що закон повинен діяти”, - наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня під будівлею Верховної Ради власники автомобілів на єврономерах кілька днів вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про пільгове розмитнення. Вони почали розходитися 5 листопада після того, як народний депутат Ірина Верещук разом з іншими членами фракції "Слуга народу" запевнили у намірах до грудня ухвалити законопроєкт, який задовольнить їхні вимоги.

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Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації. У грудні 2019-го парламент відтермінував введення нових штрафів.

28 жовтня 2020 року Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

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