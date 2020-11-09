Японські дипломати взяли участь у Радіодиктанті національної єдності

Як передає Укрінформ, про це диппредставництво повідомило у Фейсбуці.

«Ми сподіваємося на продовження цієї гарної традиції і надалі будемо підтримувати незалежне Суспільне мовлення як один із важливих елементів реформи України!», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

Цьогоріч текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читала диктант Римма Зюбіна.

Диктант вже традиційно пишуть і в Україні, і за кордоном. Це школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, представники різноманітних професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики, представники дипломатичних місій, українці по всьому світу.

Також до написання радіодиктанту цьогоріч долучилося Посольство Великої Британії в Україні.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.