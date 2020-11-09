Японські дипломати взяли участь у Радіодиктанті національної єдності

Японські дипломати взяли участь у Радіодиктанті національної єдності

Укрінформ
Дипломати Посольства Японії в Україні долучилися до міжнародного флешмобу в День української писемності та мови і взяли участь у ХХ ювілейному радіодиктанті національної єдності.

Як передає Укрінформ, про це диппредставництво повідомило у Фейсбуці.

«Ми сподіваємося на продовження цієї гарної традиції і надалі будемо підтримувати незалежне Суспільне мовлення як один із важливих елементів реформи України!», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

Цьогоріч текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читала диктант Римма Зюбіна.

Читайте також: «Багато пунктуації та цікавих слів»: Шмигаль написав радіодиктант

Диктант вже традиційно пишуть і в Україні, і за кордоном. Це школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, представники різноманітних професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики, представники дипломатичних місій, українці по всьому світу.

Також до написання радіодиктанту цьогоріч долучилося Посольство Великої Британії в Україні.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-