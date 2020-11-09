Британські дипломати взяли участь у радіодиктанті національної єдності

Посольство Великої Британії в Україні долучилося до написання Радіодиктанту національної єдності.

Як передає Укрінформ, про це диппредставництво повідомило у Твіттері.

"У День української писемності та мови британські й місцеві співробітники вирішили перевірити свої знання української мови на письмі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, американські дипломати у День писемності та мови назвали улюблені українські слова, а команда Представництва ЄС привітала українців віршем Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур".

9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.