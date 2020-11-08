Кожен може бути архітектором нової України

І немає кращого моменту, щоб стати архітектором нової України, аніж прямо зараз

АРХІТЕКТОРИ ВИБОРУ

У своїй відомій книзі “Nudge” Нобелівський лауреат з економіки Річард Талер вводить концепцію архітектури вибору.

Архітектор вибору — той, хто відповідає за організацію контексту, в якому людина приймає рішення. Талер також визначає поняття «підштовхування» як елемент архітектури вибору, що передбачувано, але непомітно й ненав'язливо впливає на поведінку людей.

Хто ж є цими архітекторами? Вибір робити нам самим — ми самі архітектори нашої України.

З чого ж почати? Хоча б із самих себе. Це найскладніше. Талер вчить не забороняти, а стимулювати.

Natalya Yemchenko кілька років тому створила проєкт #Live.Love, що пропагує здоровий спосіб життя. Передусім почавши з себе, потім запросила відомих людей, а згодом розширила його на чимало тих, кому потрібен був тільки поштовх, щоб почати бігати марафони й перепливати Босфор. Що могла б зробити місцева влада, щоб підштовхнути інших? Звичайно, будувати інфраструктуру спорту (стадіони, басейни, велосипедні доріжки), пропагувати здоровий спосіб життя.

Далі ми можемо продовжити зі своєї квартири — наприклад, із сортування сміття.

Svitlana Nemesh багато робить, щоб підштовхнути киян до роздільного збору відходів, перетворивши його в ресурс: зі сміття можна робити речі або енергію. Що для цього потрібно? Не лінитися. Звичайно, муніципальна влада мусить підштовхувати до такої поведінки, поширюючи роздільні контейнери в наших дворах і стимулюючи появу сміттєспалювальних заводів. Але розділяти сміття чи ні все одно нам – це наш вибір.

Потім можемо зайнятися своїм будинком і двором. Участь в ОСББ — чудовий привід міняти країну, починаючи з чистого ліфта, лампочок в під'їзді, спортмайданчика у дворі й прибирання за своїми тваринами в пакетик при прогулянках. Не лінуйтеся, зустрічайтеся, обговорюйте, шукайте консенсус, вибирайте, делегуйте, довіряйте — все це прекрасна практика поглиблення громадянської відповідальності. Міністри за вас це не зроблять. Так само не міністри паркують машини у вашому дворі. Звичайно, будівельні компанії могли б підштовхнути вас до такого вибору, створивши достатню кількість паркомісць, а муніципалітет міг би подумати, як зробити їх доступними. Але вибір все одно за вами.

Коли ви їдете на роботу або в парк, зверніть увагу на непрацюючий світлофор або на постійний затор на перехресті. Як багато разів ви спересердя скаржилися на це? А що ви особисто зробили, щоб це змінити? У невеликому містечку біля Вашингтона, де я живу, на перехресті сталася аварія, в якій загинули люди. Мешканці містечка звернувся в поліцію з вимогою поміняти регулювання на цьому перехресті. Поліція запропонувала 4 варіанти вирішення проблеми. Протягом місяця активісти збиралися в школі й обговорювали з іншими містянами, який варіант буде краще. Близько 80% місцевих жителів прийшли на ці слухання й проголосували. Варіант був обраний, повідомлений поліції, забюджетований містом, а зараз нова розв'язка вже будується. Її архітекторами, планувальниками виступили самі люди. Саме вони підштовхнули муніципалітет.

Подивіться на своє робоче місце. Часто воно досить сумне — стандартизовані відкриті простори, навколо них кабінети, коридори, санвузли. А потім подивіться, які простори створює в Creative States Ilia Kenigshtein. Вони всі яскраві, цікаві, а передусім – зручні. Ілля підштовхує вас і ваших керівників, кажучи: життя може бути цікавішим, досить просто подивитися на навколишній світ по-іншому й почати діяти.

Я можу продовжувати говорити про інші сфери й простори, які ми можемо самі для себе проектувати.

Olya Kudinenko й Katherine Nozhevnikova підштовхують нас до благодійності.

Tymofiy Mylovanov та Ivan Prymachenko — до постійного навчання й пізнання нового.

Красовицкий Александр та Anton Martynov — до читання. Громадські активісти закликають не забувати про ваші права під час виборів. Але від нас самих залежить, чи стане нашою звичкою допомагати іншим, з цікавістю читати й пізнавати щось нове, а також голосувати, коли демократичне суспільство дає таку можливість.

Як каже моя донька Sonya, не президенти встановлюють лавочки у дворах чи змушують вас залишати сміття в парку. Це робите ви самі. У реальності багато людей стають архітекторами вибору несвідомо. І це непогано. Напевно, не можна одразу побудувати ідеальну будівлю, але певні ваші правильні рішення точно призведуть до позитивного ефекту.

І немає кращого моменту, щоб стати архітектором нової України, аніж прямо зараз. Все залежить від нас самих. Навіть у суботу-неділю вранці.

#українськіоснови

Владислав Рашкован

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