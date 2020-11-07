Степанов обурений нападом пасажира без маски на поліцейського
Про це Степанов сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу прокоментувати ситуацію, яка мене не тільки здивувала, скажу відверто - просто обурила. Вчора ввечері на столичній станції метро пасажир не захотів одягати захисну маску. Коли поліцейський зробив йому зауваження і попросив одягнути маску, він напав на того з газовим балончиком та з ножем. Правоохоронець отримав тілесне ушкодження у вигляді хімічного опіку рогівки 1-2 ступеня обох очей", - зазначив Степанов.
Він зауважив, що поліція порушила кримінальну справу щодо дій цього нападника.
"Поліцейський просто зробив свою роботу, щоб захистити здоров'я і життя цієї людини без маски, а також всіх, хто знаходився поруч, адже він наражав на небезпеку оточуючих. І що поліцейський отримав у відповідь? Це неприпустимі речі", - наголосив Степанов.
Він подякував Верховній Раді за ухвалення закону, що передбачає посилення відповідальності за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Штраф становитиме від 170 до 225 гривень.
Як повідомлялося, 5 листопада о 21:30 на станції метро «Славутич» поліцейський зробив зауваження пасажиру через те, що він перебував у підземці без індивідуальних засобів захисту. Правопорушник агресивно відреагував на слова правоохоронця та застосував у напрямку старшого сержанта поліції газовий балончик. Окрім цього, правопорушник погрожував ножем іншим пасажирам підземки. Поліцейський спільно з громадянами затримав зловмисника на місці події.