Степанов обурений нападом пасажира без маски на поліцейського

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурила ситуація, яка трапилася на станції метро «Славутич», коли пасажир напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Про це Степанов сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу прокоментувати ситуацію, яка мене не тільки здивувала, скажу відверто - просто обурила. Вчора ввечері на столичній станції метро пасажир не захотів одягати захисну маску. Коли поліцейський зробив йому зауваження і попросив одягнути маску, він напав на того з газовим балончиком та з ножем. Правоохоронець отримав тілесне ушкодження у вигляді хімічного опіку рогівки 1-2 ступеня обох очей", - зазначив Степанов.

Він зауважив, що поліція порушила кримінальну справу щодо дій цього нападника.

"Поліцейський просто зробив свою роботу, щоб захистити здоров'я і життя цієї людини без маски, а також всіх, хто знаходився поруч, адже він наражав на небезпеку оточуючих. І що поліцейський отримав у відповідь? Це неприпустимі речі", - наголосив Степанов.

Він подякував Верховній Раді за ухвалення закону, що передбачає посилення відповідальності за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Штраф становитиме від 170 до 225 гривень.

Як повідомлялося, 5 листопада о 21:30 на станції метро «Славутич» поліцейський зробив зауваження пасажиру через те, що він перебував у підземці без індивідуальних засобів захисту. Правопорушник агресивно відреагував на слова правоохоронця та застосував у напрямку старшого сержанта поліції газовий балончик. Окрім цього, правопорушник погрожував ножем іншим пасажирам підземки. Поліцейський спільно з громадянами затримав зловмисника на місці події.