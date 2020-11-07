Ткаченко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Жванецького

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив співчуття у зв'язку зі смертю відомого сатирика Михайла Жванецького.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Фейсбуці.

"Учора помер Михайло Жванецький. Легенда. Епоха. Для мене, хоч і пощастило кілька разів з ним зустрічатися та говорити, – він назавжди залишиться спогадом дитинства з бобінного магнітофона та уособленням відвертості і сміливості...Мій викладач в університеті якось сказав, що гумор на пострадянському просторі народжувався в Одесі та помирав чим далі на північ. Саме в рідному місті Жванецький виглядав найбільш природньо. Дякую, Михайло Михайлович. Оплески...", - написав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Михайла Жванецького, він заявив, що є шанувальником творчості письменника-сатирика.

Як повідомлялося, на 87-му році життя помер письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Жванецький виступав на сцені з 1960-х років. У жовтні 2020 року стало відомо, що сатирик завершив концертну діяльність. Його представник Олег Сташкевич говорив, що Жванецький «відчуває себе літньою людиною».

У 2019 році неоднозначну реакцію в Україні викликало нагородження Жванецького до 85-річчя орденом у РФ, який він прийняв із рук Путіна. Але письменник тоді звернувся до українців з проханням зрозуміти його рішення не відмовлятися від цієї нагороди.

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Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі в родині лікарів. У 1956 році закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом «Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів». Якийсь час працював в Одеському порту за фахом. У студентські роки брав участь у самодіяльності, де почав писати мініатюри і монологи, які часто сам і виконував у студентському театрі «Парнас-2», де виступали також майбутні знамениті актори естради Віктор Ільченко і Роман Карцев. Жванецький написав багато текстів для класика радянської естради Аркадія Райкіна.

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Михайло Жванецький - народний артист України і народний артист Росії. Частину часу проживав у Москві, влітку він обов'язково жив у рідній Одесі.