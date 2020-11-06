Повернення Марківа, фаєри під КСУ й аудит країни

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків, якого виправдав Апеляційний суд Мілана, повернувся на батьківщину. В аеропорту нацгвардійця зустріли його дружина Діана та друзі, а також почесна варта НГУ і його побратими з батальйону імені Кульчицього.

Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача-росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області. Українець перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Фото: Євген Котенко

У середу, 4 листопада, минули другі роковини від дня смерті Катерини Гандзюк. У столиці активісти провели акцію "Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані" та запалили фаєри біля муралу на Поштовій площі.

Фото: Євген Котенко

Фаєрову акцію провели цього тижня й під Конституційним Судом. Активісти виступили на підтримку закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Як відомо, КС у вівторок, 3 листопада, продовжив розгляд подання щодо конституційності мовного закону, яке надійшло до суду 21 червня 2019 року.

Фото: Володимир Тарасов

А під Верховною Радою на багатолюдний мітинг зібралися підприємці, які вимагали від парламентарів не підтримувати внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законопроєктів. Паралельно малі та середні підприємці вимагали від народних депутатів ухвалити законопроєкти №3853-1(2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також мітингарі закликали владу не запроваджувати карантин для малого й мікробізнесу.

Фото: Маркіян Лисейко

Майже 10 тисяч хворих за добу – новий коронавірусний невтішний рекорд України. Станом на 6 листопада в країні лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу – 9 721. З огляду на ситуацію в Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова (на фото) вирішили створити додаткову зону на 350 ліжок для хворих на COVID-19.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Утім, життя триває і новорічно-різдвяних свят поки ніхто не скасовував – подумали в Харкові, де комунальники почали встановлювати ялинку на площі Свободи.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час представлення економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Народний депутат України Соломія Бобровська під час засідання парламенту в Києві.

Фото: Олена Худякова

Учасники урочистого вручення погонів кадетам ліцею-інтернату N23 "Кадетський корпус" у Києві.

Фото: Микола М’якшиков

Учасник виставки-перфомансу в Дніпровському будинку мистецтв.

Фото: Володимир Тарасов

Учасник заходу "Дні аргентинського м’яса", який влаштували Посольство Аргентинської Республіки в Україні, Інститут промоції аргентинської яловичини та Асоціація "Вина Аргентини" в Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

Учасники реконструкції подій ночі на 1 листопада 1918 року, коли українські вояки захопили всі адміністративні будівлі та військові склади, з нагоди 102-ї річниці проголошення ЗУНР на площі Ринок у Львові.

Фото: Юлій Зозуля

Банер із написом "Trump 2020" вивісили на балконі в провулку Чайковського, 16 в Одесі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги між ФК "Металіст 1925" (Харків) і ФК "Оболонь" (Київ), що завершився з рахунком 0:1 на користь киян, у Харкові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Гравець БК "Запоріжжя" Джош Форчун під час матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Запоріжжя" і БК "Тернопіль", що завершився поразкою господарів майданчика з рахунком 74:81, у Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між ФК "Інгулець" (Петрове) та луганським ФК "Зоря", що завершився нічиєю з рахунком 1:1, у Запоріжжі.

Фото: Геннадій Мінченко

Ігровий момент матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між ФК "Шахтар" і ФК "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина), що завершився перемогою німецької команди з рахунком 0:6, на НСК "Олімпійський" у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Оператор на порожніх трибунах під час матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між ФК "Шахтар" і ФК "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) на НСК "Олімпійський" в Києві.

Фото: Микола М’якшиков

Опалювальний сезон: обладнання на території комунального підприємства в Дніпрі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Рибалка тримає спійманого бичка поблизу села Степанівка Перша Запорізької області.

Фото: Дмитро Смольєнко

Інспектори відділу прикордонної служби "Приазовськ" у човні під час охорони ділянки державного кордону України на Запоріжжі.

Фото: Олександр Лапін

Вранішній туман над озером у Вінниці.

Фото: Юрій Рильчук

Роса на листі на Івано-Франківщині.