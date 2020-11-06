У Львові затримали учасника транснаціональної банди «Лоту Гулі»

Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке причетне до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.

Зазначається, що після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого «Лоту Гулі» у ролі «смотрящого».

Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу України (Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави), тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.