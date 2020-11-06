Набагато краще, коли з фейками борються неурядові організації - експрезидент Радіо Свобода

Таку думку висловив експрезидент Радіо Свобода, викладач Колумбійського університету Нью-Йорка Томас Кент у новому випуску програми "Код безпеки" на телеканалі "ДОМ" з ведучою Тетяною Поповою, передає Укрінформ.

Кент вважає, що "уряди, дійсно, не найкращий метод для боротьби з дезінформацією. Влада взагалі працює повільно, є різні політичні впливи. Я думаю, що набагато краще, коли неурядові суб'єкти борються з дезінформацією. У багатьох країнах є групи активістів, які дуже автентичні на місцевому рівні, які ростуть у своєму професіоналізмі і можуть робити це дуже швидко".

На його думку, продемократичні сили західних урядів, неурядові активісти повинні бути більш агресивними в просуванні демократії та викритті дезінформації. «Але я не думаю, що ми самі хочемо ставати ворожими пропагандистами або учасниками дезінформації. Дуже важливо, щоб те, що ми публікуємо, було абсолютною правдою. Інші не поважають правду. Тому я вважаю важливим, щоб наші голоси були почуті, щоб ми всіляко проявляли активність у соціальних мережах, на радіо і телебаченні. Але зміст того, що ми публікуємо, має бути правдивим. В іншому випадку ви просто зруйнуєте всю міжнародну інформацію. Хтось не заперечує, хтось це робить. Але я думаю, що Захід не матиме рації, намагаючись будувати свої аргументи на брехні. Я думаю, що якщо аргументи дуже сильні, - нам не потрібна брехня, щоб відстоювати свою точку зору", - заявив Кент.

Експрезидент Радіо Свобода вважає, що "найкраща контрпропаганда - це правда, тому що це, в кінцевому підсумку, те, чого хочуть люди".

"Ніхто не хоче жити в країні, де уряд руйнує правду. Всі думають, що мають право говорити правду. Деякі уряди вважають, що їхні люди не можуть зрозуміти або сприйняти правду. Але я вважаю це абсурдом. Я думаю, що з людьми не можна поводитися, як з дітьми, і правда завжди переможе, а уряди йдуть на величезний ризик, намагаючись приховати правдиву інформацію від своїх людей", - підкреслив Кент.

Фото: svoboda.org