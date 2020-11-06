6 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні чудотворної ікони «Всіх скорботних радість»; до чого тріскається кора на ясені та про пиріг, який не всім до смаку.

Сьогодні преподобного Арефи, затворника Печерського, в Ближніх печерах, а також ікони «Всіх скорботних Радість». Чернече життя Арефи не вирізнялося нічим, крім… багатства. Він ходив у полатаній рясі, був дуже скупий і зібрав чимало добра. Про те прознали злодії, проникли в келію ченця і обікрали до нитки. Втрату статків Арефа сприйняв надзвичайно хворобливо. Він почав нарікати на Бога і впав у такий безпросвітний відчай, що мало не помер. У забутті йому з’явилися ангели і біси, які почали сперечатися, кому належатиме по смерті душа монаха. Ангели казали, що їм, адже він, як не як, а молився, постився і на святих службах бував, а біси наполягали, що їм, бо покійник був таким зажерливим, що й багатьом мирянам до нього далеко було братися. Наостанок ангели сказали, що якби Арефа покаявся і перестав нарікати на Бога, то це б йому замінило щедру милостиню, і він би врятувався. Після цих слів монах прийшов до тями і почав видужувати. Все своє подальше життя він присвятив виключно покаянню та молитві. Помер він як праведник, а згодом був канонізований. Стосовно ікони «Всіх скорботних Радість», то цьому образу молилися всі, хто перебував у великій життєвій скруті та нужді. Один із древніх списків цієї чудотворної ікони знаходиться в Києво-Печерській лаврі.

Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір. Якщо в листопаді потріскалася кора на ясенях – буде холодна весна.

Іменинники нині Вікторія, Олексій, Афанасій.

21 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Раку. Багатошаровий – на події – день, схожий на красивий багатошаровий пиріг, але чи смачний він – того ніхто не знає, допоки сам не скуштує. Втім і це ще не все, адже знаємо, що на колір і смак товариш не всяк. Ще одна ознака дня: домовлятися доведеться абсолютно зі всіма, хто до цього готовий. Непоступливість може призвести до негативних наслідків. Серед пріоритетів цього періоду – родина, сімейні цінності, захист особистого простору. Порятунок і наснагу від зовнішніх загроз шукаємо в приватному. А ще – залишайтеся собою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році: -13,4; а найтеплішим у 1930 – +15,2.