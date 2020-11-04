Уряд виділив додаткові кошти на протезування учасників бойових дій та для сімей загиблих

Уряд збільшив витрати на протезування учасникам бойових дій та виділив 9 млн грн сім’ям загиблих на Донбасі.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 4 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше - це підтримка наших воїнів, які потребують оновлення протезів. Буде забезпечено повторне протезування там, де строк експлуатації закінчився або потрібні кращі протези. Ми також збільшимо граничний розмір компенсації по частині механізму протезу до 440 тис. гривень, а це майже на 100 тисяч більше, ніж зараз. Крім того, уряд виділяє 9 млн грн для сімей осіб, які загинули в зоні ООС, та особам, які стали інвалідами під час бойових завдань на Донбасі», - сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту відповідної постанови, учасники операції Об’єднаних сил, які були забезпечені у 2016-2017 роках протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями, наразі потребують їх заміни у зв’язку з використаним ресурсом експлуатації.

Документ погоджений міністерствами і відомствами без зауважень.