Жодна область не готова до послаблення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (553,7 на 100 тис. осіб), Житомирській (462,4) та Хмельницькій (469,9) областях.
Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (111,3), Дніпропетровській (141,1) та Вінницькій (176,6) областях.
У Києві цей показник становить 287,4, а середній по Україні - 275,1 на 100 тис. населення.
Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні становить 66,8% станом на 3 листопада.
Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 90,5%, Житомирській області - 83,5%, Івано-Франківській області - 81,0%,
В Києві цей показник становить 65,3% станом на 3 листопада. На 2 листопада завантаженість лікарень у Києві становила 78,3%
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів поспіль;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб.