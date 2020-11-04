Жодна область не готова до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 4 листопада місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (553,7 на 100 тис. осіб), Житомирській (462,4) та Хмельницькій (469,9) областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (111,3), Дніпропетровській (141,1) та Вінницькій (176,6) областях.

У Києві цей показник становить 287,4, а середній по Україні - 275,1 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні становить 66,8% станом на 3 листопада.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 90,5%, Житомирській області - 83,5%, Івано-Франківській області - 81,0%,

В Києві цей показник становить 65,3% станом на 3 листопада. На 2 листопада завантаженість лікарень у Києві становила 78,3%

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів поспіль;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб.