Законопроєкт Президента про розпуск КСУ підтримують майже 60% українців

Законопроєкт Президента "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується припинити повноваження Конституційного Суду, підтримує майже 60% громадян.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, президентський законопроєкт підтримує 57% респондентів, 27% - не підтримує і 16% - не визначились.

Водночас результати опитування свідчать, що лише 39% респондентів добре обізнані щодо рішення Конституційного Суду, яким скасували електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців, 36% – щось чули про це, а 25% – вперше чують. Найбільш обізнаними є люди старшого віку і мешканці столиці.

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Згідно з дослідженням, лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення КСУ, 25% - нейтрально, а більшість (59%) – негативно. При цьому серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення КСУ, негативно його сприймають 83%. Найбільш негативно ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, жителі Західної і Центральної України, прихильники партій "Європейська солідарність", "Голос", "Сила і честь".

З тих, хто добре обізнаний з рішенням КСУ, законопроєкт Президента підтримують 83% респондентів, 29% висловилися проти, а 8% не змогли відповісти. З тих опитаних, хто "щось чув" про рішення КСУ, президентський законопроєкт підтримує 56%, 25% не підтримує і 19% важко було відповісти.

Опитування проведене 2-3 листопада 2020 року, в ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.