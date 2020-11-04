Марків вилетів з Мілану

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив фото з нацгвардійцем Віталієм Марківим вже у літаку і написав, що за дві години будуть у Києві.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Фейсбуці міністра.

"Через дві години будемо!", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав апеляційний суд Мілана, у середу повертається в Україну. Планується, що о 14 годині відбудеться зустріч нацгвардійця Марківа на аеродромі Нацгвардії по вул. Медова, 5а, в Києві.

3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.