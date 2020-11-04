У «Слузі народу» переконані, що Рада знайде 226 голосів за президентський законопроєкт про КСУ

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказала заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко перед початком пленарного засідання у середу.

"Те, щоб судді самостійно пішли у відставку, склали із себе повноваження, - це буде найкращий вихід. До речі, з такою пропозицією вчора звернувся до Конституційного Суду депутатський корпус: під заявою з проханням піти у відставку підписалися 226 депутатів. Дуже символічне число, яке також натякає, що, якщо не вирішиться у нормальний демократичний спосіб, то будуть вжиті інші заходи. Наприклад, знову ж таки, підтриманий президентський законопроєкт: 226 підписів є - 226 депутатів, які готові підтримати президентський законопроєкт, теж знайдуться", - зазначила Янченко.

Водночас на запитання, чи вдається таки налагодити комунікацію із суддями, політик уточнила, що це питання у процесі, а самі судді "налаштовані по-різному, різні судді так само по-різному оцінюють ситуацію, по-різному ставляться до самого рішення, яке було винесено, були й особливі думки, були й судді, які не підтримали таке рішення".

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів із різних фракцій ініціювали спільну політичну заяву, в якій закликали 11 суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії КС за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.