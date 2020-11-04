МОЗ почало роботу над е-системою управління запасами ліків

МОЗ почало роботу над е-системою управління запасами ліків

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я розпочало роботу над впровадженням електронної системи управління запасами ліків "eStock".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Розпочалася робота над впровадженням електронної системи управління запасами лікарських засобів під робочою назвою "eStock". Це буде одним з компонентів електронної системи охорони здоров'я "eHealth", який є основним напрямком нашої команди цифровізації в міністерстві", - сказав Кучер.

Читайте також: Медичне сортування застосують, якщо заповненість ліжок сягне 100% - Степанов

Він зазначив, що за допомогою цієї системи громадяни України матимуть інформацію щодо запасів ліків в тому чи іншому медзакладі. Водночас на державному рівні буде розуміння, яка є потреба в ліках, скільки часу займає логістика та на якій стадії перебуває закупівля цих ліків.

Як повідомлялося, eHealth – українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді. До її складу входять два компоненти: центральна база даних та Медичні інформаційні системи (МІС), між якими забезпечено автоматичний обмін даними. Саме через МІС відбувається реєстрація пацієнтів, запис на прийом, ведення особистого кабінету, видача направлень тощо.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-