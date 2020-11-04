МОЗ почало роботу над е-системою управління запасами ліків

Міністерство охорони здоров'я розпочало роботу над впровадженням електронної системи управління запасами ліків "eStock".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Розпочалася робота над впровадженням електронної системи управління запасами лікарських засобів під робочою назвою "eStock". Це буде одним з компонентів електронної системи охорони здоров'я "eHealth", який є основним напрямком нашої команди цифровізації в міністерстві", - сказав Кучер.

Він зазначив, що за допомогою цієї системи громадяни України матимуть інформацію щодо запасів ліків в тому чи іншому медзакладі. Водночас на державному рівні буде розуміння, яка є потреба в ліках, скільки часу займає логістика та на якій стадії перебуває закупівля цих ліків.

Як повідомлялося, eHealth – українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді. До її складу входять два компоненти: центральна база даних та Медичні інформаційні системи (МІС), між якими забезпечено автоматичний обмін даними. Саме через МІС відбувається реєстрація пацієнтів, запис на прийом, ведення особистого кабінету, видача направлень тощо.