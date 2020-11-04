Кисень підведений до 18,5 тисячі COVID-ліжок – Степанов

В Україні підведеним киснем забезпечено 18,5 тис. ліжок.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“На початок вересня у нас було близько 8 800 ліжок з підведеним киснем, на вчора (3 листопада - ред.) це 18,5 тис. ліжок з підведеним киснем”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що лікарні в регіонах належать місцевій владі, урядом України був виділений відповідний фінансовий ресурс для забезпечення ліжок в лікарнях підведеним киснем для лікування COVID-19.

Водночас міністр заявив, що МОЗ і надалі буде працювати в напрямку забезпечення ліжок для хворих на COVID-19 киснем. І за місяць планує довести їх кількість до 40 тисяч.

Степанов нагадав, що максимальна кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19, які може виділити система охорони здоров’я, наразі складає близько 52 тисяч. Але міністерство вишукує можливості забезпечити ще кілька десятків тисяч ліжок.

Міністр наголосив, що пройти другу хвилю COVID-19 легко не вдасться, і закликав українців дотримуватися правил, встановлених МОЗ: масковий режим, соціальна дистанція , користування антисептиками. У випадку симптомів коронавірусної хвороби - телефонувати сімейному лікарю, який за необхідності має викликати мобільну бригаду для взяття зразків на визначення COVID-19.

Загалом, за його словами, за допомогою мобільних бригад робиться майже 25 тисяч тестів на визначення COVID-19.

У разі, якщо пацієнт не може зв’язатися з сімейним лікарем, Степанов порадив звертатися до Всеукраїнського контакт-центру МОЗ з протидії коронавірусної хвороби за телефоном 0800 60 20 19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилися 420 617 осіб.