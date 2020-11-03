Перемогли всі небайдужі, хто боровся за звільнення Марківа - Шмигаль

Глава Кабміну Денис Шмигаль назвав перемогою справедливості виправдання апеляційним судом нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає Укрінформ, про це Денис Шмигаль написав у Фейсбуку.

«Чудові новини з Італії! Міланський апеляційний суд повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Справедливість перемогла», - зазначив глава уряду.

Він наголосив, що перемогли всі небайдужі, хто боровся за звільнення нашого співвітчизника.

«І Україна у своїй боротьбі теж переможе», - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Мілана, який розглядав апеляцію на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, виправдав його. Суд постановив, що Марків не скоював злочину.

На судове засідання Віталія Марківа сьогодні не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн із в’язниці.

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Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.