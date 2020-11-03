Рада «завернула» законопроєкт про санкції за продаж неякісних ліків

Верховна Рада відправила на повторне перше читання урядовий законопроєкт, який передбачає посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо якості ліків.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 244 народних депутати.

Для ухвалення законопроєкту №3948 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" у першому читанні нардепам забракло голосів – таке рішення підтримали 214 депутатів при мінімально необхідних 226.

Законопроєкт №3948 розроблений Держлікслужбою спільно з Міністерством охорони здоров'я України.

Згідно з пояснювальною запискою, він має на меті підвищення ефективності заходів державного контролю та посилення відповідальності суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку України за: відпуск неякісних лікарських засобів, що не відповідають вимогам державних стандартів; продаж лікарських засобів без рецепта лікаря (у заборонених законодавством випадках); недотримання умов зберігання лікарських засобів; невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.