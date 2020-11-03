Рада «завернула» законопроєкт про санкції за продаж неякісних ліків
Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 244 народних депутати.
Для ухвалення законопроєкту №3948 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" у першому читанні нардепам забракло голосів – таке рішення підтримали 214 депутатів при мінімально необхідних 226.
Законопроєкт №3948 розроблений Держлікслужбою спільно з Міністерством охорони здоров'я України.
Згідно з пояснювальною запискою, він має на меті підвищення ефективності заходів державного контролю та посилення відповідальності суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку України за: відпуск неякісних лікарських засобів, що не відповідають вимогам державних стандартів; продаж лікарських засобів без рецепта лікаря (у заборонених законодавством випадках); недотримання умов зберігання лікарських засобів; невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.