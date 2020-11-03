Укрупнення районів: Рада ухвалила закон про роботу місцевих судів

Верховна Рада ухвалила закон щодо територіальної юрисдикції місцевих судів у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення проєкту в цілому проголосувало 256 народних депутатів.

"Метою законопроєкту є приведення у відповідність кількості судів України до кількості новостворених районів", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, автори зауважують, що в Україні суди діють у тій же кількості, на тих же територіях та з тим же штатним розкладом, як і до прийняття постанови Верховної Ради від 17.07.2020 № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів".

"Безумовно, через деякий час доведеться приводити судову систему у відповідність до нового територіального поділу. Отже, тоді постане питання про створення нових місцевих судів та ліквідацію існуючих. Суди загальної юрисдикції в діючій системі координат прив’язані здебільшого саме до районних центрів. Проте районними центрами в деяких випадках визнані населені пункти, які раніше ними не були та не мали судів на власній території. Тобто суди доведеться створювати заново або переносити", - зазначається у пояснювальній записці.

Саме тому в умовах зміни адміністративно-територіального устрою, даним законом пропонується тимчасово визначити питання здійснення місцевими судами своїх повноважень у межах раніше визначеної територіальної юрисдикції, але не пізніше 1 січня 2022 року.

"Такий підхід забезпечить гарантування права на доступ до суду, яке захищено статтею 55 Конституції України та випливає з п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які зобов’язують державу передбачити можливість безперешкодного звернення громадян до суду за захистом своїх прав", - зазначається у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136.