МОЗ не планує розгортати мобільні морги

Міністерство охорони здоров’я не розглядає питання розгортання мобільних моргів.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На цей час ми таке питання навіть не розглядали, бо віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і ми не перейдемо той рубіж, коли “кількість померлих така, що морги не справляються”, що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів”, - зазначив Степанов.

Водночас міністр додав, що зараз COVID-19 поширюється в “ураганному режимі”, в тому числі у країнах Європи, і закликав громадян дотримуватися всіх правил і рекомендацій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зареєстрували 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірусну хворобу захворіли 411 093 особи.