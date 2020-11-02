Кулеба доручив вирішити питання з в'їздом українців до Білорусі на лікування

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Білорусі вирішити питання з в'їздом українських громадян на територію Білорусі для лікування.

Як передає Укрінформ, про це він написав в Твіттері.

"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до Посольства України в Білорусі. Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему", - написав Кулеба.

Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до @UkrainavRB. Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему.

https://t.co/B18cMQYJke — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 2, 2020

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, білоруські прикордонники не пропускають на територію Білорусі громадян для проведення операцій з трансплантації.

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З 1 листопада Республіка Білорусь через пандемію COVID-19 офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян.