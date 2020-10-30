Тупицький заявив, що не піде на допит у ДБР

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що отримав від Державного бюро розслідувань повістку про виклик на допит в якості свідка, але не вважає за потрібне у нинішній ситуацій туди йти.

Про він заявив на брифінгу 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу одразу сказати, що не з'явлюся на допит. Фактично пред'явлена мені підозра. Який же я свідок після цього? У свідка є одні права, а в підозрюваного – інші права», - сказав Тупицький.

Він також заявив, що у четвер близько 23 год його шукали слідчі ДБР для вручення йому повістки в якості свідка. А в п'ятницю надійшла офіційна повістка на електронну пошту КСУ.

«Навіщо в одинадцять годин ночі шукати голову Конституційного Суду, заходити у будинок, де є консьєрж і питати, як голова суду приїздить, з охороною чи ні, якими під’їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих Державного бюро роздувань», - сказав Тупицький.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Тоді ж Президент оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій. 29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.

До Єдиного реєстру судових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо суддів Конституційного суду та направили його до Державного бюро розслідувань. Заяву про правопорушення подав напередодні народний депутат від «Голосу», перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Зранку 30 жовтня під Конституційним Судом проходить акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. КСУ закидали димовими шашками.