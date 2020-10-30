В албанському порту затримали яхту з чотирма українцями

У порту міста Вльора, що в Албанії на узбережжі Адріатичного моря, затримано яхту, на якій перебувають четверо громадян України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал DurresLajm.

Зазначається, що люди на цій яхті мандрували морем із Туреччини до Чорногорії, утім, зіткнулися з такою проблемою, як дефіцит пального.

Яхта була змушена причалити у Вльорі, де її екіпаж затримали албанські правоохоронці за обвинуваченням у порушенні кордону Албанії.

Поліцейські мають підозри, що це судно використовували "в кримінальних цілях", можливо, контрабанди.

Як повідомлялося, Албанія нині відкрита для українських туристів без жодних коронавірусних обмежень – ця країна для України перебуває в «зеленій зоні».