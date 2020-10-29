Звільнили голову Державної судової адміністрації Холоднюка

Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка.

Про це повідомляється на сайті ВРП, передає Укрінформ.

"Керуючись статтею 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 86 Закону України «Про державну службу», 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року", - йдеться у публікації.

Холоднюк обіймав посаду голови ДСА з 25 квітня 2014 року.

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Як повідомлялося, 21 жовтня до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його з посади за власним бажанням.

1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України на 2 місяці, до 1 грудня 2020 року. Наразі обов'язки голови ДСА виконує Людмила Гізатуліна.

17 липня цього року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації. За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

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За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.

Фото: ДСА