У Києві презентували Всеукраїнську онлайн-платформу шкільних медіа Youth MediaLab та практичний посібник “Порадник юним журналістам”.

Презентація відбулася в Укрінформі.

«Це перший в Україні мультимедійний молодіжний простір. Він схожий на соціальну мережу. Це зручне спілкування і обмін контенту між учасниками. Ще раз підкреслюю - будь-хто може стати учасником та, зареєструвавши свій особистий кабінет на платформі, може потрапити у цей мультимедійний інформаційний простір і транслювати свої думки, роботи на громаду, суспільство, школу», - розповіла координаторка проєкту Youth MediaLab Людмила Василенко.

За її словами, мета проєкту — підвищити рівень цифрової та медійної грамотності серед молоді, навчити орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, відрізняти правду від маніпуляції, хороший контент від поганого.

У Києві презентували “Порадник юним журналістам” / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

“Також ми прагнемо, щоб діти брали активну участь у суспільному житті школи, громади і самовиражалися через цифрові медіа та аматорську журналістику”, - розповіла Василенко.

Вона зазначила, що участь у проєкті Youth MediaLab можуть взяти шкільні редакції закладів освіти, журналістські гуртки, шкільні газети, медіа, радіо тощо.

“На сьогодні в нас більше 10 тисяч реєстрацій користувачів, 130 реєстрацій шкільних закладів освіти, більше тисячі різних публікацій”, - розповіла Василенко, зауваживши, що платформа почала роботу в лютому 2020 року.

Як зазначила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій у відеовключенні під час пресконференції, ”оголошений конкурс, результати якого ми представляємо, виявив надзвичайний інтерес з боку шкільних спільнот - більше 500 шкіл зголосилися на конкурс”.

“Діти мають знати, що таке медіаграмотність, починаючи зі шкільної парти”, - вважає заступниця міністра освіти і науки.

Також під час заходу представили практичний посібник “Порадник юним ”.

Василенко поінформувала, що “нині триває конкурс спецпроєктів Youth MediaLab, спрямований на Донецьку та Луганську області".

"І ми розраховуємо, що заклади освіти, особливо ті, які знаходяться близько до лінії розмежування, ми вас запрошуємо - подавайтеся обов’язково на наш конкурс, тому що 15 переможців так само отримають курс із медіанавчання, навчаться, як правильно створювати свій контент. І в нас є експериментальний план цього разу — просунути найкращі чотири відеороботи серед українських ЗМІ”, - розповіла Василенко.

Як повідомлялося, 31 жовтня 2019 року фінішував конкурс Всеукраїнської програми розвитку шкільних медіа Youth MediaLab, який був започаткований Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством інформаційної політики України за підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) та ГО Change Communication.

Для участі у конкурсі необхідно було зареєструватися на сайті проєкту, заповнити реєстраційну форму, виконати конкурсну відеороботу та надати два приклади попередніх учнівських робіт на будь-яку тему, а також коротко описати свою шкільну редакцію у формі мотиваційного резюме.

З понад 500 заявок, що були подані на конкурс, журі відібрали 20 закладів освіти, які подали найпотужніші відеороботи на конкурс та відповідали усім критеріям змагання.

У цих закладах безкоштовно встановлено сучасне цифрове обладнання для розвитку шкільних медіа, що включає монтажний комп’ютер, цифровий фотоапарат з об’єктивом, веб-камеру для трансляцій, набір постійного студійного світла, цифровий диктофон, штатив, студію тканинного фону, Wi-Fi роутер та відповідне програмне забезпечення

Також протягом навчального 2019-2020 року вчителі та шкільні редакції закладів, які перемогли у конкурсі, пройшли інтенсивне навчання з основ цифрової медіаграмотності, стандартів медіа та отримали консультаційну підтримку у процесі створення шкільних медіа, розробки якісного відео- та фотоконтенту, які відтепер розміщуватимуть на спеціально створеній веб-платформі – Youth MediaLab.