«Усе, 2020, я здаюся»: реакція соцмереж на резонансне рішення КСУ

27 жовтня КСУ визнав неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі. Як сприйняли це рішення соцмережі - в нашому огляді.

Головред "Української правди" Севгіль Мусаєва нагадує: "4 роки, приблизно в ці дати, відкрили реєстр електронних декларацій. І мільйони українців дізналися про мощі, задекларованої церкви, кілограми кеша і колекції вогнепальної і холодної зброї".

"А чи не вийде так, що хтось заїде до міської ради на Ланосі, а виїде на Мерседесі", - цікавиться нардеп Ірина Геращенко.