«Усе, 2020, я здаюся»: реакція соцмереж на резонансне рішення КСУ
Огляд
Укрінформ
27 жовтня КСУ визнав неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі. Як сприйняли це рішення соцмережі - в нашому огляді.
Головред "Української правди" Севгіль Мусаєва нагадує: "4 роки, приблизно в ці дати, відкрили реєстр електронних декларацій. І мільйони українців дізналися про мощі, задекларованої церкви, кілограми кеша і колекції вогнепальної і холодної зброї".
"А чи не вийде так, що хтось заїде до міської ради на Ланосі, а виїде на Мерседесі", - цікавиться нардеп Ірина Геращенко.
"Все, 2020, я здаюсь. Що далі?", – пише блогер Роман Шрайк.
"Конституційний суд став колективним молодшим братом Віктора Януковича", - зазначає ексдепутат Мустафа Найєм.
"Це вже не жарти", - попереджає дипломат Костянтин Єлісєєв.
Рішення КСУ щодо скасування антикорупційних повноважень НАЗК і відміни кримінальної відповідальності за недостовірне декларування є підставою для запуску з боку ЄС процедури призупинення безвізового режиму поїздок для громадян України і замороження фіндопомоги. Це вже не жарти!— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) October 29, 2020
"Безвіз не анулюється за так швидко, але сьогодні ми зробили великий крок у цей бік. І якщо заберуть, своїх героїв країна повинна знати в обличчя і всі вони повинні бути названі поіменно", - вважає головний редактор "Нового времени" Віталій Сич.
"Судді КС на відміну від політиків роблять свою справу тихо, як той євнух з Гри престолів. А останнім часом, як бачимо, ще й без сторонніх очей", - пише оглядач "Укрінформу" Євген Якунов.
"А далі що? А судді хто?" - запитує активістка Анастасія Розлуцька.
І ще кілька реакцій із соцмереж: