Кабмін змінив порядок видачі посвідчень багатодітним сім'ям

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«На засіданні уряду внесено зміни до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що створить зручні умови до надання соціальних послуг багатодітним сім’ям», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалене рішення дозволить надати можливість подавати заяви та документи, у тому числі для оформлення згаданих посвідчень як при особистому зверненні, так і через інтернет та поштою.

Окрім того, рішення дасть змогу врегулювати питання подовження терміну дії посвідчення у разі навчання дитини за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. А також дозволить зменшити адміністративне навантаження на громадян під час надання їм послуг у сфері соціального забезпечення, зокрема, скоротити кількість документів, які подаються.

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У Мінсоцполітики наголошують, що оптимізація виготовлення та видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї створить доступні умови для звернень громадян, які потребують соціального захисту, що є одним із завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.