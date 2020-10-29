Сьогодні – Всесвітній день боротьби з інсультом

Щороку 29 жовтня в Україні і світі відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом.

День заснований у 2006 році Всесвітньою організацією боротьби з інсультом (WSO), яка об’єднує представників з 85 країн світу.

Інсульт – захворювання, яке розвивається внаслідок раптового припинення кровопостачання частини головного мозку або крововиливу в порожнину черепа та стискання тканини мозку кров’ю. Наслідком цього є порушення функціонування та загибель нервових клітин ураженої ділянки, що, своєю чергою, викликає порушення або втрату функцій тих частин тіла, якими вони керують. В належності від локалізації враження, можливе порушення мови, чутливості, рухової функції, зору, пам’яті та ін. Термінове розпізнавання ознак інсульту та звернення за кваліфікованою медичною допомогою впродовж 3-6 годин від його початку дозволяє зберегти життя хворого та попередити розвиток важких наслідків. Нині ця недуга є однією з головних причин смертності та інвалідності у світі.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні щороку діагностують близько 150 тисяч інсультів і понад 100 тис. людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. На жаль, тільки 20% українців після інсульту повертаються до нормального життя.

Нині в Україні один з найвищих рівнів захворюваності, смертності та інвалідизації від цієї хвороби в Європі. Тому у 2020 році лікування гострого мозкового інсульту є пріоритетом в Програмі медичних гарантій.

Головне завдання заходів цього Дня – підвищення обізнаності світової спільноти, і, перш за все молоді, про проблему інсульту, важливість правильного і своєчасного надання першої допомоги й, звісно, про профілактичні заходи.