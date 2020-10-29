У Раді вибачилися за рішення позбавити журналістів акредитації

У Верховній Раді скасували прийняте раніше рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила керівник пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

«Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня керівник проєкту журналістських розслідувань «Слідство. Інфо» Анна Бабінець повідомила про позбавлення акредитації у ВР журналістів цього ЗМІ.

Ірина Кармелюк у коментарі до допису Анни Бабінець поінформувала, що пресслужба Апарату ВР, керуючись ст. 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів», періодично надсилає листи до редакцій із проханням надати матеріали щодо висвітлення діяльності парламенту України. Вона запропонувала журналістам, які потрапили до списку на позбавлення акредитації, все ж надіслати свої матеріали, якщо вони є, і додала, що «ситуацію завжди можна виправити».

Згодом Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав термінове доручення пресслужбі Апарату ВР переглянути та ухвалити виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації до парламенту.