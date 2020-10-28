Транспортні засоби і ПДВ: уряд затвердив перелік пільгових категорій

Кабінет Міністрів України затвердив перелік окремих визначених законодавством України пільгових категорій населення, операції з безоплатного передання яким у володіння і користування транспортних засобів товарних позицій 8702 та 8703 УКТЗЕД звільняються від обкладення податком на додану вартість.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 28 жовтня, без обговорення.

Згідно з проєктом постанови, до визначеного переліку входять особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, які мають право на отримання спеціального автотранспорту безоплатно або на пільгових умовах відповідно до статті 26 закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», особи, визначені п.1 ч.1 ст.14 закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах відповідно до п.13 ч.1 ст.20 цього закону.

Також до переліку входять особи з числа реабілітованих відповідно до закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» та реабілітовані до прийняття цього закону жертви політичних репресій, які є особами з інвалідністю внаслідок репресій і відповідно до ст. 6 цього закону мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах.

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Окрім того, згідно з проєктом постанови, до визначеного переліку відносяться особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин із числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які відповідно до п. 22 ч.1 ст.62 закону України «Про жертви нацистських переслідувань» мають право на отримання автомобіля безкоштовно або на пільгових умовах.

А також - особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені ст.7 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають право на безоплатне отримання автомобіля відповідно до п.22 ч.1 ст.13 цього закону.