Уряд призначив 122 держстипендії видатним діячам культури і мистецтва

Кабінет міністрів України схвалив Указ Президента про призначення 122 довічних та дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні уряду.

Відповідно до Указу довічні державні стипендії призначено 36-м видатним діячам культури і мистецтва. Дворічні державні стипендії призначено 86-м видатним діячам.

Як зазначається, із набранням чинності цим Указом особам, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

«Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Міністерству культури та інформаційної політики передбачено кошти для виплати довічних та дворічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва у сумі 18141,6 тис. гривень», - ідеться в пояснювальній записці.

Стипендії призначено відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року №906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними указами від 12 липня 2013 року №377, від 30 грудня 2013 року №717, від 7 травня 2015 року №256).