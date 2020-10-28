Сім'ям загиблих на Донбасі добровольців виплачуватимуть адресну допомогу

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

«Сьогодні, 28 жовтня 2020 р., прийнято рішення Уряду про надання членам сімей загиблих на Сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) із розрахунку, що розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адресна допомога виплачуватиметься в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (17 120 грн до 1 грудня 2020, а з 1 грудня 2020 – 17 690 грн).

Також повідомляється, що адресну допомогу члени сімей одержать в листопаді з доплатою з серпня 2020 року, як було передбачено постановою Кабінету Міністрів від 3 серпня 2020 № 674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб».