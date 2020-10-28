Кошти на реконструкцію лабораторії з онкодіагностики виділять з бюджету-2021

Про це під час засідання уряду сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цьому році мала бути реалізована програма реконструкції лабораторії Національного інституту раку. Хочу зауважити, що кошти виділялися в попередніх роках, проте не було проведено жодної підготовчої роботи, і тільки в цьому році розпочалась підготовка Міністерством охорони здоров'я і зроблено проєкт. Це проєкт не одного дня. Він дійсно не простий, і в сьогоднішніх обставинах МОЗ потрібно більше часу, щоб його реалізувати, тому Уряд підтримав рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів щодо перерозподілу коштів цієї програми. Кошти для реконструкції лабораторії діагностики будуть передбачені в наступному році", - сказав Петрашко.

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Як повідомлялось, Кабінет міністрів передав 61,55 млн грн, передбачених у 2020 році МОЗ за програмою з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, Укравтодору для покращення стану доріг загального значення у Львівській області. Згодом в Уряді пояснили, що Кабмін за ініціативи міністра охорони здоров’я Максима Степанова підтримав рішення комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачити ці кошти для завершення даного проєкту в 2021 році. З цією метою, Мінекономіки внесло постанову, яка забезпечить виконання цього рішення у наступному році.

Рішення комісії про перерозподіл коштів було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкт в 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проєкт в 2020 році.