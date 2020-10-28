Вибори не призведуть до значного сплеску COVID-19 – Радуцький

Чергові місцеві вибори, проведені 25 жовтня, не призведуть до значного зростання кількості хворих коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я вважаю, що до значного зростання (кількості хворих) вибори не призведуть. А от невиконання вимог у звичайному житті, що не контролюється так, як на ДВК, уже призводить», - зазначив Радуцький.

Водночас він уточнив, що 25 жовтня особисто відвідував виборчі комісії у Дарницькому районі Києва і перевірив їх на предмет дотримання протиепідемічних заходів.

«Що стосується цих дільниць, я не побачив ніде порушень, натовпу, невиконання вимог щодо дотримання соціальної дистанції, маскового режиму, вимірювання температури та відсутності антисептиків. Я майже добу провів у ДВК Дарницького району. У ТВК навіть охоронці всі були у масках, маю на увазі і Київську муніципальну варту, і Національну поліцію», - сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 7 474.