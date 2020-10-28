СБУ виявила нову партію контрабандних iPhone 12

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" у громадянина України виявлено майже 30 незадекларованих телефонів iPhone 12.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів iPhone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що житель Києва намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов’язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар ділок планував переправляти своєму спільнику в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо притягнення ділків до відповідальності.

Фото: СБУ