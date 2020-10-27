Тарифами Київстар для людей старшого віку вже скористались понад 130 тисяч абонентів

Тарифи Київстар для абонентів старшого віку «Дзвінки для батьків» та «Інтернет для батьків» вже підключили понад 130 тисяч абонентів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

«Зараз людям старшого віку дуже важливо залишатися на зв’язку зі своїми рідними. Тому для них ми почали розвивати лінійку спеціальних тарифів, які коштують менше від наших звичайних пропозицій. Це ще один важливий крок Київстар для підтримки своїх абонентів в період карантину», – сказав директор з маркетингу Київстар Павло Данімам.

Як показала статистика, абоненти старшого віку розмовляють у середньому 950 хвилин на місяць. Це в 1,5 раза більше, ніж у середньому говорять абоненти у мережі Київстар. При цьому кількість вхідних та вихідних дзвінків приблизно однакова.

Абоненти, які підключили тариф з мобільним інтернетом, використовують у середньому 3 Гб трафіку. Також кожен третій абонент з цим тарифом підключає собі домашній інтернет від Київстару, який надається без додаткової плати.

Найбільшою популярністю ці тарифи користуються в абонентів у Дніпропетровській, Київській та Львівській областях. На четвертому місці за кількістю підключень – Хмельницька область. Житомирська – на п’ятому.

Як повідомлялося, в тарифі «Дзвінки для батьків» за 60 грн на місяць абоненти отримають безлімітні дзвінки в мережі Київстар, а дзвінки на інші мережі будуть коштувати 0,6 грн/хвилина.

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У тарифі «Інтернет для батьків» за 100 грн на місяць – 6000 Мб мобільного інтернету та нетарифіковані соціальні мережі й месенджери, безлім на дзвінки на номери Київстар та 60 хвилин на інші мережі, домашній інтернет без додаткової плати.

Підключити ці тарифи можуть абоненти Київстар віком від 60 років, відвідавши один із фірмових магазинів оператора.

Також для абонентів старшого віку, які хочуть навчитися активно користуватися смартфоном та інтернетом, Київстар запустив соціальний проєкт «Смартфон для батьків». На порталі вже є 10 відеоуроків, у яких простими словами розповідають про базові правила користування смартфоном.

Фото з відкритих джерел