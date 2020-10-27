Українські школярі зайняли призові місця на змаганні з астрономії та астрофізики
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.
“Шість юних астрономів України вибороли призові місця на І Глобальному електронному змаганні з астрономії та астрофізики, що проходило з 25 вересня до 23 жовтня 2020 року в онлайн-режимі”,- ідеться в повідомленні.
Зазначається, що у змаганнях, які відбувалися у два етапи - індивідуальний та командний, брали участь 11 учнів з України.
За результатами всіх етапів змагань були визначені переможці.
Так, учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка - Святослав Лушней та Ірина Гонцовська і учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради Іван Дудяк вибороли срібні медалі.
Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Салтовець та Артем Сараєв і учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський – бронзові.
Також учень Природничо-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко отримав Почесну грамоту.
Повідомляється, що у командному турі в складі міжнародної команди друге місце посів учень Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» міста Києва Владислав Вісневський.
Як зазначається, в інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу.
У МОН нагадують, що чотири срібні медалі здобула збірна України на Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики.