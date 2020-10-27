Українські школярі зайняли призові місця на змаганні з астрономії та астрофізики

На І Глобальному електронному змаганні з астрономії та астрофізики шестеро юних астрономів України вибороли призові місця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

“Шість юних астрономів України вибороли призові місця на І Глобальному електронному змаганні з астрономії та астрофізики, що проходило з 25 вересня до 23 жовтня 2020 року в онлайн-режимі”,- ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у змаганнях, які відбувалися у два етапи - індивідуальний та командний, брали участь 11 учнів з України.

За результатами всіх етапів змагань були визначені переможці.

Так, учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка - Святослав Лушней та Ірина Гонцовська і учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради Іван Дудяк вибороли срібні медалі.

Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Салтовець та Артем Сараєв і учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський – бронзові.

Також учень Природничо-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко отримав Почесну грамоту.

Повідомляється, що у командному турі в складі міжнародної команди друге місце посів учень Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» міста Києва Владислав Вісневський.

Як зазначається, в інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу.

У МОН нагадують, що чотири срібні медалі здобула збірна України на Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики.