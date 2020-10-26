У 2021 році збільшаться зарплати викладачів професійної та фахової передвищої освіти - МОН

Зарплати педагогічних працівників у закладах професійної та фахової передвищої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"У закладах професійної та фахової передвищої освіти викладачі вищої категорії в січні 2020 року мали однаковий посадовий оклад у розмірі 5 тис. 087 грн, у вересні цього року – 5 тис. 385 грн. У 2021 році зарплата збільшиться до 6 тис. 461 грн, у липні – 7 тис. 001 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти (17 тарифний розряд) в січні поточного року становив 6 тис. 306 грн, у вересні цього року – 6 тис. 675 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 8 тис. 010 грн, з липня 2021 року – до 8 тис. 679 грн.

Як повідомляється, у цілому впродовж 2021 року зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив та направив на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд грн, що у порівнянні з держбюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд грн.