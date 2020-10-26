Хомчак каже, що проти нього ведеться дискредитаційна кампанія

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє про сплановану інформаційну кампанію з метою дискредитації керівництва ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Хомчака, оприлюдненій на сторінці Генштабу в Фейсбуці.

«Останнім часом в інформаційному просторі спостерігається тенденція поширення маніпулятивних повідомлень з метою дискредитації керівництва Збройних сил України», - зазначив Хомчак.

Як наголошується в заяві, до брудних інформаційних технологій свідомо залучають публічних осіб, надаючи їм лише частину інформації для поширення суб’єктивних оціночних суджень. Окрім того, вигадують та оприлюднюють інші “факти”, не перевіривши їхню достовірність, стверджує Хомчак.

«Є відвертою неправдою начебто моя вказівка військовому комісаріату “про призов окремого громадянина”, про що дізнався, як і вся українська спільнота, із соціальних мереж. Не відповідає дійсності й інформація щодо порушення мною житлового законодавства», - наголосив головнокомандувач.

Хомчак нагадав, що дані про нерухомість посадових осіб зазначено у щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто, а «отримані від держави житлові квадратні метри (83,1 кв. м) за попередніми місцями служби повернуто Міністерству оборони повною мірою, навіть більшою площею - 97 кв. м».

Головнокомандувач також наголосив, що поширення неперевіреної інформації або її умисне викривлення не звільняє цих осіб від відповідальності, тож за фактом передачі оприлюднених службових документів, що містять персональні дані посадовця, Хомчак призначив службову перевірку.

«Поширення неправдивих та маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається», - заявив Хомчак.

Він закликав перевіряти інформацію перед оприлюдненням та користуватися офіційними джерелами.

Як повідомлялось раніше, 20 жовтня музикант і волонтер Тарас Тополя оприлюднив у Фейсбук інформацію про буцімто отримання від держави головнокомандувачем ЗСУ чергової квартири у Києві на додачу до отриманих раніше. Пізніше музикант повідомив, що після його допису у мережі ним зацікавився військкомат для ймовірного призову із запасу.

Фото: АрміяІнформ